Главком ВСУ Залужный пишет диссертацию на засекреченную тему 3 6.11.2023, 14:57

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Валерий Залужный

Украинский полководец учится в Одесской академии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный учится в Национальном университете «Одесская юридическая академия» им. Кивалова, пишет unian.net.

Об этом свидетельствуют данные информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Известно, что главком пишет диссертацию «на специальную тему, составляющую государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка».

Тема и аннотация этой научной работы засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 «Свода сведений, составляющих государственную тайну» от 2020-го. Впрочем, отмечены ключевые слова диссертации Залужного: дисциплина, служебная дисциплина, воинская дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, Дисциплинарный устав ВСУ.

За последний год Залужный сделал шесть публикаций в СМИ по теме своей работы. Дата защиты диссертации неизвестна.

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