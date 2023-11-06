Найдена квартира в Минске, которая ярко передает нулевые 2 6.11.2023, 15:05

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Как она выглядит и где находится?

Цветочные принты на стенах, многоуровневые потолки, колонны и многослойные шторы — в этой трехкомнатной квартире рядом со станцией метро «Уручье» в Минске ярко передается роскошь 2000-х. Realt посмотрел, как она выглядит и сколько за нее хотят.

Эта трешка находится на одиннадцатом этаже двенадцатиэтажного каркасно-блочного дома 2005-го года постройки. Квартира имеет отличную звукоизоляцию. Ее общая площадь — 116,9 квадрата.

В квартире сделан недешевый ремонт. Установлены двойные входные двери, обеспечивающие дополнительную защиту. Внутри комнат — двери из массива. На полах паркет сочетается с кафельной плиткой-мозаикой, при этом на кухне, коридоре и в санузлах установлена система теплого пола. Потолки стандартные — 2,72 метра.

Стены в трешке покрыты качественной декоративной штукатуркой, которая придает им особую текстуру и глубину. В гостиной потолок также украшен венецианской штукатуркой.

Подоконники и столешницы здесь выполнены из натурального камня. А люстры из хрусталя дополняют интерьер и создают ту самую атмосферу 2000-х.

Кстати, квартира продается с мебелью. Кухня здесь сделана из массива. В ней установлена бытовая техника итальянского производителя Smeg — есть духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная поверхность, микроволновая печь и холодильник.

В квартире предусмотрены два совмещенных санузла, в них установлена сантехника от немецкого бренда Villeroy & Boch.

В спальне есть вместительная гардеробная для размещения одежды и аксессуаров. Также по всей квартире размещены встроенные шкафы, благодаря которым экономиться пространство и можно с легкостью разместить все необходимые вещи. В квартире есть и балкон, и лоджия с отличными видами.

Чтобы обеспечить безопасность жильцов, в доме ведется круглосуточное видеонаблюдение. В закрытом дворе находится детская площадка. В шаговой доступности — станция метро «Уручье».

За трешку хотят 199 тысяч долларов (квадрат в ней обойдется в 1702 доллара), но в объявлении указывают, что возможен торг.

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