Кремль паникует из-за куриц 1 Сергей Алексашенко

6.11.2023, 15:13

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Работает закон Ломоносова.

В России объявлено чрезвычайное положение, вернее, сбор подписей ЗА и ПРОТИВ введения запрета (для начала на полгода) экспорта куриного мяса и куриного яйца. Согласно официальной сводке Росстата, цены на куриное мясо с начала года выросли почти на 30%, но на совещании у министра сельского хозяйства Патрушева-младшего представители торговых сетей называли гораздо более тревожные цифры, 50% и более за последние полгода, с резким ускорением в сентябре.

На этом совещании у Патрушева-младшего открылись интересные факты, помимо расхождения в данных о росте цен.

Во-первых, производители курятины заявили, что они нарастили производство курятины на 5-15% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, эти данные и были доложены отпрыском Путину. Хочется верить, что путинские помощники не стали проверять эту информацию, и она в неискаженном виде легла на главный стол страны. Все бы было прекрасно, только если верить не птицеводам, а Росстату, то производство птичьего мяса за девять месяцев этого года выросло всего на 0,3% (три десятых процента) по сравнению с прошлым годом. Т.е. фактически не выросло. Одна надежда, что Путин сам месячную сводку Росстата не листает, и данные не проверяет.

Но это еще не все….

Мало того, что курятину и индюшатину нужно произвести, ее нужно еще и продать, чтобы население смогло удовлетворить свой растущий за счет военных и гробовых денег. И тут вышла незадача. Как-то неожиданно выяснилось, что значительное количество птичьего мяса отправляется на пропитание полумиллионной группировки российских войск в Украине. Понятно, что туда везут не тушку, не окорочка, не грудку, а переработанный продукт, в котором говядину и свинину легко можно заменить на курятину и индюшатину, да еще и потрошками.

Но, как учил великий Ломоносов, ничто в природе не возникает ниоткуда и не исчезает никуда. То есть, если в солдатском корме количество курятины возрастает, то где-то оно должно уменьшиться, правильно? Ответ найти не сложно – с начала года торговые сети во все возрастающем объеме недополучают заказанный товар. В целом за девять месяцев поставщики недодали в торговлю 6-7% заказанного, в сентябре эта доля выросла до 12-15% (в зависимости от сетей и поставщиков). Хуже всего пришлось Сибири, где уровень недопоставки заказанного подобрался в сентябре к 20%.

Вот и получается: с одной стороны, производство «пушек» увеличивает доходы населения, т.е. увеличивает спрос; с другой стороны, усиленное производство «груза 200/300» ведет к сокращению предложения. После прочтения первых страниц учебника экономики должно стать ясно, что ни к чему иному, кроме как к росту цен, это привести не может. Одна надежда на то, что ни Путин, ни Патрушев-младший таких учебников не читали.

Вернемся к началу – поможет ли запрет на экспорт?

Сергей Алексашенко, Telegram

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