Белорусы выиграли престижный приз дизайнеров в Германии
- 6.11.2023, 15:24
Они сделали ребрендинг сети фитнес-клубов Playground из Австралии.
Брендинговое агентство Pocket Rocket из Минска выиграло престижную премию дизайна RedDot. Агентство сделало ребрендинг сети фитнес-клубов Playground (Австралия), пишет CityDog.
Команда Pocket Rocket работала с крупнейшей сетью спортивных залов в Австралии Playground. Со временем австралийцы расширили предложения, включив в них помимо физических тренировок йогу, танцы, оздоровительные и другие занятия.
Перед агентством стояла задача помочь визуально спозиционировать бизнес из местного тренажерного зала в оздоровительный мультибутик с широким сообществом единомышленников.
Так Playground превратился в OnePlayground: Endless Experiences — гласит новый слоган австралийцев.
Red Dot Design Award — это одна из самых престижных международных дизайн-премий, которую учредили в 1955 году в Германии. Конкурс проходит в номинациях промышленный, коммуникационный и концептуальный дизайн. Жюри оценивает инновации, функциональность, качество, эргономичность, долговечность, экологичность и степень соответствия дизайн-проекта потребностям целевой аудитории.