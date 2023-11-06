Белорусы выиграли престижный приз дизайнеров в Германии 6.11.2023, 15:24

Они сделали ребрендинг сети фитнес-клубов Playground из Австралии.

Брендинговое агентство Pocket Rocket из Минска выиграло престижную премию дизайна RedDot. Агентство сделало ребрендинг сети фитнес-клубов Playground (Австралия), пишет CityDog.

Команда Pocket Rocket работала с крупнейшей сетью спортивных залов в Австралии Playground. Со временем австралийцы расширили предложения, включив в них помимо физических тренировок йогу, танцы, оздоровительные и другие занятия.

Перед агентством стояла задача помочь визуально спозиционировать бизнес из местного тренажерного зала в оздоровительный мультибутик с широким сообществом единомышленников.

Так Playground превратился в OnePlayground: Endless Experiences — гласит новый слоган австралийцев.

Red Dot Design Award — это одна из самых престижных международных дизайн-премий, которую учредили в 1955 году в Германии. Конкурс проходит в номинациях промышленный, коммуникационный и концептуальный дизайн. Жюри оценивает инновации, функциональность, качество, эргономичность, долговечность, экологичность и степень соответствия дизайн-проекта потребностям целевой аудитории.

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