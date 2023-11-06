Тренер академии минского «Динамо» получил три года «домашней химии» 6.11.2023, 15:45

Артур Мустыгин

Его обвинили в участии в протестах.

В Минске огласили приговор тренеру академии столичного «Динамо» Артуру Мустыгину, который обвинялся в участии в протестах, пишет Tribuna.

По данным издания, уголовное дело Мустыгина начали рассматривать 1 ноября. Ему назначили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

37-летний Артур Мустыгин — внук футболиста Михаила Мустыгина, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

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