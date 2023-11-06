закрыть
6 ноября 2023, понедельник, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси срывают лукашенковские флаги

  • 6.11.2023, 15:55
  • 1,238
В Беларуси срывают лукашенковские флаги

Стало известно о еще двух случаях.

31 октября 2023 года в СИЗО № 6 Барановичей огласили приговоры двум мужчинам, которые обвинялись в надругательстве над госфлагами, передает правозащитный проект «Берасцейская вясна».

На скамье подсудимых оказались Вадим Борисов и Олег Волков. Судили их в помещении следственного изолятора. В качестве зрителей на процесс для профилактики рецидивов привели ранее осужденных, объяснили в сюжете гостелеканала ТРК Брест.

Один из обвиняемых вечером 8 сентября в деревне Новая Мышь сорвал с магазина госфлаг, повредив крепление. Полотно мужчина положил в рюкзак и унес домой. Утром за ним уже пришла милиция.

Второй обвиняемый «надругался над госсимволом» ночью 22 июля. Он сорвал флаг, забрал его домой, а потом уехал с ним в Москву.

Обоим суд назначил по году лишения свободы в колонии общего режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок