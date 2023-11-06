В Беларуси срывают лукашенковские флаги 6.11.2023, 15:55

1,238

Стало известно о еще двух случаях.

31 октября 2023 года в СИЗО № 6 Барановичей огласили приговоры двум мужчинам, которые обвинялись в надругательстве над госфлагами, передает правозащитный проект «Берасцейская вясна».

На скамье подсудимых оказались Вадим Борисов и Олег Волков. Судили их в помещении следственного изолятора. В качестве зрителей на процесс для профилактики рецидивов привели ранее осужденных, объяснили в сюжете гостелеканала ТРК Брест.

Один из обвиняемых вечером 8 сентября в деревне Новая Мышь сорвал с магазина госфлаг, повредив крепление. Полотно мужчина положил в рюкзак и унес домой. Утром за ним уже пришла милиция.

Второй обвиняемый «надругался над госсимволом» ночью 22 июля. Он сорвал флаг, забрал его домой, а потом уехал с ним в Москву.

Обоим суд назначил по году лишения свободы в колонии общего режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».