Defense Express: Россия привязывает полярное сияние к своему «сверхсекретному оружию» 4 6.11.2023, 16:49

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Пропагандисты РФ хотят выдать вполне естественные явления за якобы работу «аналоговнетного» оружия.

На днях в Украине и других странах Европы зафиксировали необычное природное явление - северное сияние. В России начали распространять слухи, что, мол, это работа их сверхмощных станций РЭБ, а также влияние секретного оружия «Пересвет».

Как отмечают эксперты Defense Express, на практике искусственное полярное сияние образовывалось лишь во время испытаний ядерного оружия в ближнем космосе в 50-х годах прошлого века.

И если «Пересвет», который по официальной информации является комплексом ослепления спутников оптической разведки лазерным лучом, еще возможно выдать за световые столбы, то полярное сияние вообще к нему трудно привязать.

Появление полярного сияния в южных районах также не является чем-то, что происходит в истории человечества впервые. Например, в 1859 году произошла мощнейшая известная геомагнитная буря «Кэррингтонское событие», во время которой северное сияние было замечено над большей частью мира, в том числе и над тропиками - Кубой, Ямайкой и Гавайскими островами.

Но российские пропагандисты, отмечают эксперты издания, хотят привязать вполне природные явления к якобы сверхсекретному и «аналоговнетному» оружию.

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