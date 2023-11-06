На границе с Польшей под Брестом одно авто попыталось влезть в очередь, а другое решило ему помешать 3 6.11.2023, 16:57

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Чем все закончилось?

Два водителя не поделили место в очереди в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. Все закончилось ДТП и вызовом ГАИ. Видео инцидента 6 ноября опубликовал «Виртуальный Брест».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

В опубликованном ролике можно заметить, как две легковушки буквой «V» стоят в очереди на въезд в накопитель перед пунктом пропуска «Брест». При этом один автомобиль въехал в переднюю пассажирскую дверь другого транспортного средства.

— Люди готовы бить машины для того, чтобы влезть в очередь, — пояснил автор ролика.

Как отмечается, подобные инциденты в последнее время «далеко не редкость». Когда страсти накаляются, к погранпереходу приезжают сотрудники ГАИ.

По данным Госпогранкомитета на 16.00 6 ноября в пункте пропуска «Брест» в очереди на выезд из Беларуси простаивают 190 легковых автомобилей и 32 автобуса.

Похожая ситуация наблюдается и на литовском направлении. В пункте пропуска «Бенякони» стоят 135 легковушек, в «Каменном логе» — 130, в «Котловке» — 110, в «Беняконях» — 100. На выезд из Беларуси в Латвию посвободнее — всего 65 авто в «Григоровщине».

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