Пуст Кремль, раскрыты двери в кабинеты 1 6.11.2023, 17:15

2,748

Фото: Getty Images

Вороны каркают, танцуя круговую над кремлевскими башнями.

Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков невольно вселил надежды в сердца всех, кому дорога Россия, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Reuters сообщил, что согласно его источникам, Путин пойдёт в марте 2024 года на выборы, но вышел Песков с ведром холодной воды и облил всех, кто страждет вновь узреть великого геополитика во главе страны: «Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась»

Было бы отлично, чтобы так продолжалось. Не делайте заявлений. Не объявляйте об участии. Не начинайте. Уходите. Чтобы проснулась утром страна, а вас нет никого. Пуст Кремль. Раскрыты двери в кабинеты. Ночью все выехали.

Лишь ветер носит бумаги, рассыпанные впопыхах по полу. Стоят пришедшие на работу оторопелые дворники, которых Симоньян спроваживала в Гаагу. Ленин лежит в Мавзолее, переживая очередной поворот в жизни страны. Да вороны каркают, танцуя круговую над кремлёвскими башнями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».