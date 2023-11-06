Во сколько белорусам обойдется отдых в Египте на Новый год? 1 6.11.2023, 17:21

Есть туры на двоих на семь ночей.

До Нового года остается два месяца. Хорошее время, чтобы подумать, где провести декабрьские и январские праздники. Одним из самых массовых направлений для отдыха на море среди белорусов является Египет. Республиканский союз туристических организаций посмотрел, сколько стоят туры на Новый год в эту страну.

Издание со ссылкой на туроператоров сообщает, что сейчас можно приобрести туры в Египет на Новый год «по очень привлекательным ценам».

Так, отдохнуть в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха можно за 2555−2846 долларов, или 8,2−9,1 тысячи рублей (здесь и далее курс Нацбанка по данным на 6 ноября 2023 года). Это тур на двоих на семь ночей. Стартует он с 27 декабря. За эти деньги туристам предлагают отель с системой «все включено».

Поднять в новогоднюю ночь бокалы на достаточно новом египетском курорте в Марса-Алам можно за 2712−2759 долларов, или 8,6−8,8 тысячи рублей. Это цена путевки за двоих с вылетом 29 декабря. За эту сумму белорусам предлагают отдохнуть в пятизвездочном отеле 11 ночей, в котором «все включено».

Есть вариант и для тех, кто хочет поехать на море уже после 31 декабря. Тур в Марса-Алам со 2 января 2024 года на двоих обойдется в 2138 долларов, или 6,8 тысячи рублей. Это поездка на двоих на семь ночей в отеле четыре звезды с системой «все включено».

Отметим, что с 16 ноября белорусские чартеры перестанут летать в Марса-Алам. где в местном аэропорту отказались заправлять белорусские самолеты. В связи с этим добираться до курорта туристам придется на рейсе до Хургады, а оттуда трансфером в нужный город.

Тем, кто предпочитает Хургаду, предлагают полететь туда тоже сразу после Нового года, а точнее 2 января. Стоимость тура на двоих потянет на 2031−2068 долларов, или 6,4−6,6 тысяч рублей. За эти деньги туристы смогут отдыхать семь ночей в четырехзвездочном отеле, где «все включено».