закрыть
6 ноября 2023, понедельник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Израиле тяжелораненый майор пришел в себя, услышав голос маленькой дочери

  • 6.11.2023, 17:26
В Израиле тяжелораненый майор пришел в себя, услышав голос маленькой дочери

Несколько дней назад он был серьезно ранен в бою на севере сектора Газа.

Майор Ор, заместитель командира батальона в бригаде «Гивати», начал войну 7 октября, сражаясь с террористами в кибуце Кфар-Аза. Несколько дней назад он был серьезно ранен в бою на севере сектора Газа – в его БТР попала противотанковая ракета, пишут «Детали».

Офицера доставили в больницу «Шиба – Тель-ха-Шомер». Несколько дней врачи не могли вывести его из комы. Наконец, семья и медики решили записать для майора голос его маленькой дочери.

Яэль, которой всего два с половиной года, попросила отца: «Просыпайся, мы ждем тебя. Я очень тебя люблю, и жду тебя здесь».

Сегодня, спустя несколько дней после того, как он услышал голос дочери, Ор пришел в себя. Он пока не разговаривает, но врачи надеются, что его состояние улучшится в ближайшие дни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок