В Израиле тяжелораненый майор пришел в себя, услышав голос маленькой дочери 6.11.2023, 17:26

Несколько дней назад он был серьезно ранен в бою на севере сектора Газа.

Майор Ор, заместитель командира батальона в бригаде «Гивати», начал войну 7 октября, сражаясь с террористами в кибуце Кфар-Аза. Несколько дней назад он был серьезно ранен в бою на севере сектора Газа – в его БТР попала противотанковая ракета, пишут «Детали».

Офицера доставили в больницу «Шиба – Тель-ха-Шомер». Несколько дней врачи не могли вывести его из комы. Наконец, семья и медики решили записать для майора голос его маленькой дочери.

Яэль, которой всего два с половиной года, попросила отца: «Просыпайся, мы ждем тебя. Я очень тебя люблю, и жду тебя здесь».

Сегодня, спустя несколько дней после того, как он услышал голос дочери, Ор пришел в себя. Он пока не разговаривает, но врачи надеются, что его состояние улучшится в ближайшие дни.

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