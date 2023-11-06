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Риэлторы в Беларуси не могут брать деньги за одну услугу с продавца и покупателя

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  • 6.11.2023, 17:29
Риэлторы в Беларуси не могут брать деньги за одну услугу с продавца и покупателя

Эксперт указала на несколько нюансов.

Совет министров Беларуси выпустил постановление «О тарифах на риэлторские услуги», согласно которому агентства больше не имеют право брать деньги за одни и те же услуги и с продавца квартиры, и с покупателя.

«Оплата риэлтерских услуг по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости осуществляется продавцом объекта недвижимости. Оплата одной и той же риэлтерской услуги, оказываемой в отношении одного и того же объекта недвижимости обеими сторонами сделки с этим объектом, являющимися потребителями услуг данной риэлтерской организации, не допускается», - говорится в постановлении совета министров Беларуси.

Как поясняет ситуацию эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале, за этим пунктом постановления стоят многочисленные жалобы в Минюст от покупателей квартир.

«Некоторые (отмечу, что далеко не все) агентства не дают купить квартиру, которую через них продают, если покупатель не заключит договор на некую «риэлтерскую услугу» на 60-90 базовых», - пишет Литовская, отмечая при этом, что в регионах запросы у агентств скромнее.

Поэтому, когда постановление 4 ноября 2023 года вступило в законную силу, потребители обрадовались: их услышали. Но все не так однозначно, замечает Литовская.

- Агентства отмечают: если у них нет договора с покупателем, значит, покупатель не получает страховки. И «случись что» - остается наедине со своими проблемами, - обращает внимание эксперт.

Конечно, по закону агентство и так не имеет право продавать юридически «проблемную» квартиру и брать за это деньги с продавца. Однако на практике такое случается.

- От порядочности и опыта риэлтера зависит, возьмется ли агентство недвижимости продавать квартиру душевнобольного, зависимого и так далее. Ведь документы на квартиру, необходимые для регистрации сделки есть, и с ними все в порядке, - считает Наталья Литовская.

Некоторые покупатели заключают договор с агентством «для страховки». Тогда агентство в рамках полномочий проверяло для покупателя и другие нюансы. Например, запрашивало справки, не поставлен ли продавец на учет в накодиспансере, психдиспансере. Могло запросить (не обязательную для БТИ) развернутую копию лицевого счета квартиры (чтобы посмотреть, не нарушены ли права третьих лиц вроде давно сидящего в тюрьме родственника, имеющего право жить в этой квартире). Кроме того, договор покупателя с агентством страховался в «Белгосстрахе», можно сказать, от ошибок самого агентства.

Что делать тем, кто все же готов и хочет заплатить агентству продавца, чтобы быть уверенным в чистоте квартиры, которую приобретает?

- В постановлении нет прямого запрета на заключение агентством договора и с покупателем, и с продавцом. Вопрос, какая именно услуга, не дублируя перечень услуг для продавца, будет указана в договоре с покупателем. Думаю, агентства либо найдут варианты, либо «запартнерятся» с другими агентствами, чтобы покупатель получил свой договор-страховку, - резюмирует Литовская.

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