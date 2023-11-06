В аэропорту Франкфурта-на-Майне теперь можно регистрироваться на рейс с помощью лица 6.11.2023, 17:38

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Бумажные документы не понадобятся.

Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне ввел услугу биометрической регистрации на рейсы. Это значит, что сесть в самолет можно просто пройдя через систему распознавания лиц, сообщает «Европульс».

Чтобы получить доступ к услуге, пассажирам нужно предварительно зарегистрироваться через приложение Star Alliance или лично в специальном киоске с помощью биометрического паспорта. Весь процесс займет всего несколько секунд.

С этого момента при прохождении через контрольно-пропускные пункты в аэропорту пассажиру не придется показывать бумажные документы. При этом биометрию удалят из памяти устройств распознавания через три часа после вылета рейса.

Пока систему тестируют на некоторый рейсах авиакомпании Lufthansa и ее «дочек» из Star Alliance. Теперь аэропорт хочет расширить опцию и рассчитывает, что ею будут пользоваться все пассажиры, которые не захотят стоять в очередях.

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