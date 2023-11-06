Россияне опозорились ложью об уничтожении техники ВСУ: раскрыты детали 1 6.11.2023, 17:43

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Минобороны РФ совсем завралось.

Российские власти фантазируют об уничтожении техники, которую никогда не поставляли украинским военным. Также они неоднократно врут и о количестве уничтоженных целей. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

По информации канала, российское Министерство обороны уже дважды сообщало об уничтожении в Украине американской гаубицы M198, которую никогда не передавали бойцам Вооруженных сил Украины.

Также в ведомстве страны-агрессора еще в апреле «уничтожили» в сводках все гаубицы М777, которые союзники передали Украине. Но российские военные продолжают отчитываться об уничтожении такой артиллерии, на прошлой неделе было несколько соответствующих сообщений.

При этом вранье Минобороны РФ признают даже пророссийские ресурсы. Так, «Военное обозрение» в конце 2022 года писало, что ведомство уже «уничтожило» 44 реактивных системы залпового огня HIMARS в Украине, хотя всего ВСУ получили 40 единиц таких машин.

В то же время ложные данные называл и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он утверждал, что оккупанты уничтожили 37 самолетов за весь октябрь. Но, согласно данным проекта Oryx, всего с начала полномасштабного вторжения войска РФ смогли уничтожить 77 украинских самолетов.

В количестве уничтоженной техники путается российский диктатор Путин. В сентябре он заявлял об «уничтожении» 18 тысяч бронемашин украинцев, а в октябре снизил эту цифру до 1900 - почти в десять раз.