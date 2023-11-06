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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: политолог объяснил, почему это невыгодно Путину

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  • 6.11.2023, 18:12
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Встреча Байдена и Си Цзиньпина: политолог объяснил, почему это невыгодно Путину

Недавно китайский лидер заявил, что готов сотрудничать с США.

Вероятная встреча президента США Джозефа Байдена и главы Китая Си Цзиньпина состоится в ноябре на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско. Быстрых результатов не стоит ожидать, но переговоры в этом случае лучше, чем прямое и жесткое противостояние между США и Китаем.

Об этом «24 Каналу» сказал известный украинский политолог Владимир Фесенко, объяснив, почему Путину выгодно жесткое противоборство между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Отметим, что недавно китайский лидер заявил, что готов сотрудничать с США.

Есть разногласия

Как отметил Фесенко, встреча Байдена и Си Цзиньпина очень невыгодна для Путина. Он надеется, что Пекин будет в дальнейшем поддерживать войну против Украины и будет вместе с Москвой против Вашингтона.

- Однако у Китая несколько иная позиция. Пекин сейчас и в экономической, и геополитической конкуренции с США. Китай стремится к мировому лидерству, – сказал политолог.

Россия хочет многополярного мира, где страна-агрессор будет одним из центров влияния. В то же время Китай хочет двухполярного мира, где есть только два больших государства – США и Китай, которые между собой договариваются, конкурируют, но все решают только они.

- Здесь есть разногласия. Я думаю, что сейчас Китай не готов и не желает прямой, особенно военной, конфронтации с Соединенными Штатами. Это слишком рискованно, к тому же это большой негатив для мировой торговли, – добавил Фесенко.

По его словам, в интересах Китая и России есть ряд отличий. Миру важно, чтобы США и Китай продолжали свой диалог. Конечно, между Пекином и Вашингтоном есть конкуренция и определенное геополитическое противостояние, но в данной ситуации пусть они договариваются и ведут переговоры.

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