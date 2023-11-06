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Завтра в Беларуси будет до +13°С

  • 6.11.2023, 18:14
Завтра в Беларуси будет до +13°С

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

В Беларуси 7 ноября погодные условия будет определять неустойчивая влажная воздушная масса атлантического происхождения, ночью скажется влияние фронтального раздела. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +7..+13°С, сообщают синоптики.

8 ноября на территорию страны ожидается поступление неустойчивых воздушных масс с Западной Европы. Местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по югу при прояснениях до -1°С, максимальная днем +5..+12°С.

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