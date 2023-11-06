Крым все ближе: в ВСУ вырисовываются интересные перспективы на юге 1 6.11.2023, 18:41

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О тактической и стратегической ситуации на фронтах в Украине.

Стратегические направления, которые главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный озвучил в колонке The Economist, дают четкие ответы на то, как выйти из этой патовой ситуации, которая сегодня сложилась на линии фронта.

Что касается текущей ситуации, то на Авдеевском направлении враг все еще пытается окружить Силы обороны Украины – безуспешно. А вот на левом берегу Херсонщины украинские бойцы продолжают расширять плацдарм. Об этом «Апострофу»рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Вопросы Залужного

Залужный дает четкие ответы, как сдвинуться с мертвой точки и выйти из этой патовой ситуации, которая сегодня сложилась на линии фронта. Эти пять основных направлений, которые объявил Залужный, под силу нашим партнерам.

Кстати, близится очередной Рамштайн, на котором можно решить вопрос передачи нам новейших средств РЭБ, радаров противобатарейной борьбы и увеличения количества артиллерии в составе ВСУ, причем в достаточном количестве. А в вопросе с дронами нужно больше полагаться на себя.

Да, нам нужны высокоточные ракеты, в том числе с увеличенной дальностью до 300 км, и с осколочно-фугасным зарядом. Потому что кассетная ракета не разрушает, а борется с открыто расположенной легкобронированной техникой врага и личным составом. А фугасные ракеты как раз используются для уничтожения складов врага.

Авдеевка

Россияне любят символизм. У них была дата 4 ноября, так называемый день народного единения. Сейчас на носу 7 ноября – 100 лет их большевизма. И потому, чтобы сделать Путину подарок, они все давят и давят. Это больше политическая, чем военная задача. Если бы не политический приказ, такие потери не стоят того, чтобы штурмовать Авдеевку.

Железную дорогу перейти врагу не удалось. Те, кто переходил железную дорогу, были выбиты или уничтожены. Более того, террикон не контролируется врагом. Он находится в серой зоне и контролируется нашим огнем. Плюс враг не может закрепиться на подступах к Коксохиму. В то же время, за счет авиации и артиллерии враг пытается город превратить в руины. Штурмы проводятся пешим строем, а технику берегут.

Левобережье Херсонщины

Назначение нового российского командующего на это направление пока никак на ситуацию не повлияло. И украинские морпехи вместе с бойцами ССО ведут активные боевые действия на левом берегу. Здесь вырисовывается очень любопытная ситуация. От Олешек до перешейка около 80 км. И если создать плацдарм и подтянуть наши РСЗО, то Украина сможет доставать до Армянска и железной дороги, ведущей из Крыма.

Враг не имеет серьезных укреплений на левом берегу и это бумеранг подрыва Каховской ГЭС. Вода посмывала основные укрепления рашистов и минные поля, которые они там наставили. Построить все заново они не успели, и сейчас не успевают. Если украинцам удастся расширить глубину плацдарма до 20 км и более, то основная масса российской артиллерии будет отодвинута от левого берега реки Днепр и можно будет наводить понтонные переправы, чтобы переправлять тяжелую технику на левый берег. Да, там останется угроза авиации и ракет, но и это можно решить за счет прикрытия системами ПВО и РЭБ.

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