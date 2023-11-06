Где в Беларуси чаще всего возникает северное сияние 1 6.11.2023, 19:09

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Ученый-физик дал ответ.

5 ноября вечером многие белорусы любовались северным сиянием, которое было вызвано сильной магнитной бурей на Солнце. Заведующий кафедрой физической оптики и прикладной информатики физического факультета БГУ Андрей Новицкий рассказал БелТА, где в Беларуси чаще всего можно увидеть северное сияние.

Обычно это красивое природное явление наблюдается в полярных широтах, однако если потоки частиц солнечного ветра достаточно интенсивны, то могут доходить и до наших широт и даже южнее. Это и произошло вечером 5 ноября, когда Землю накрыла магнитная буря.

Чаще других северное сияние видят жители Витебской области, отметил ученый. Можно увидеть его и в Минской области, если активность Солнца достаточно высока.

Вместе с тем, ученый отметил, что магнитная буря, которую испытывала Земля в ночь с 5 на 6 ноября 2023 года, не настолько сильная, чтобы вызывать значительные сбои в работе техники. Больше всего от магнитных бурь достается метеозависимым людям.

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