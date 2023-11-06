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Названы топ-5 самых дешевых гостиниц Минска

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  • 6.11.2023, 19:22
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Названы топ-5 самых дешевых гостиниц Минска

От $28 до $34 за номер.

Портал domovita.by составил топ-5 достаточно комфортных, но в то же время недорогих гостиниц Минска.

1. Sport Time Hotel имеет две звезды и находится рядом с «Минск-Ареной». Несложно догадаться, что ориентирована гостиница прежде всего на спортсменов. Предлагают 134 комнаты с разным уровнем комфорта, в том числе люкс. Улучшенный номер для двоих с завтраком по системе «шведский стол» можно снять за $34 в сутки.

2. IT-Time Hotel расположен недалеко от Парка высоких технологий за МКАД. Одна ночь на двоих в улучшенном номере будет стоить $34, завтрак включен.

3. Двухзвездочная гостиница «Звезда» находится на Юго-Западе. В общем рейтинге гостиниц Минска «она занимает 35 место из 61. Снять однокомнатный эконом (double) на двоих обойдется в $28. В комнате есть все для проживания: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, рабочая зона, телевизор, холодильник, телефон и вентилятор. В блоке с соседним номером находится общая ванная комната и два санузла.

4. Трехзвездочная гостиница «Спутник» - одна из самых старых в этом рейтинге, но была недавно отреставрирована. Она расположена на 27 месте среди всех гостиниц столицы. Стоимость проживания на двоих в стандартном номере - $33 в сутки, за завтрак придется доплатить.

5. Наиболее известная в этом рейтинге - гостиница «Турист» на Партизанском проспекте. У нее три звезды. Забронировать номер можно за $28 при невозвратном тарифе или $40 без скидки и возможностью вернуть деньги при отказе от брони.

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