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Фон дер Ляйен: Лучший путь, чтобы обеспечить стабильность и защиту Украины, – это ее членство в ЕС

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  • 6.11.2023, 19:49
Фон дер Ляйен: Лучший путь, чтобы обеспечить стабильность и защиту Украины, – это ее членство в ЕС
Фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии обратилась к послам ЕС.

Вступление Украины в Евросоюз позволит обеспечить стабильность и безопасность страны в долгосрочной перспективе. Об этом 6 ноября во время выступления перед послами ЕС в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Укринформ».

«Лучший путь, чтобы обеспечить стабильность и благосостояние для Украины в среднесрочной и более отдаленной перспективе, безусловно, является членство в Европейском союзе. Просто подумайте об этом. Чтобы восстановить Украину – Европа является ответом. Для того чтобы еще больше укрепить украинскую демократию – Европа является ответом. Для защиты Украины от будущего вмешательства – Европа является ответом», - отметила фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что расширение важно и для самого Европейского союза.

«В мире, где размер и вес имеют значение, четко понятно, что в геостратегических интересах Европы – завершить [создание] нашего Европейского союза. С населением более 500 млн человек, которые живут в свободном, демократическом, богатом Европейском союзе. Только подумайте об этом. История зовет нас снова, поэтому нашему поколению нужно отвечать на этот вызов», – сказала президент Еврокомиссии.

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