закрыть
6 ноября 2023, понедельник, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше

  • 6.11.2023, 20:33
  • 1,420
Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше

Ей нужна помощь.

Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше. Ее сбила машина, пишет БАЖ.

Юлия Тельпук окончила журфак БГУ. До 2002-го работала в периодической печати, потом — в рекламе, делала календари, каталоги и листовки для предприятий и фирм, логотипы и баннеры. Параллельно училась фотографии.

В конце зимы 2008 года переехала в Варшаву работать на «Белсате».

Сейчас Юлия оказалась в сложной жизненной ситуации. После аварии и операции ее ждет долгая реабилитация.

Коллеги открыли сбор средств для помощи Юлии. Сделать это можно по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок