Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше
- 6.11.2023, 20:33
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Ей нужна помощь.
Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше. Ее сбила машина, пишет БАЖ.
Юлия Тельпук окончила журфак БГУ. До 2002-го работала в периодической печати, потом — в рекламе, делала календари, каталоги и листовки для предприятий и фирм, логотипы и баннеры. Параллельно училась фотографии.
В конце зимы 2008 года переехала в Варшаву работать на «Белсате».
Сейчас Юлия оказалась в сложной жизненной ситуации. После аварии и операции ее ждет долгая реабилитация.
Коллеги открыли сбор средств для помощи Юлии. Сделать это можно по ссылке.