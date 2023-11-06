Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше 6.11.2023, 20:33

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Ей нужна помощь.

Белорусская журналистка Юлия Тельпук попала в жестокую аварию в Польше. Ее сбила машина, пишет БАЖ.

Юлия Тельпук окончила журфак БГУ. До 2002-го работала в периодической печати, потом — в рекламе, делала календари, каталоги и листовки для предприятий и фирм, логотипы и баннеры. Параллельно училась фотографии.

В конце зимы 2008 года переехала в Варшаву работать на «Белсате».

Сейчас Юлия оказалась в сложной жизненной ситуации. После аварии и операции ее ждет долгая реабилитация.

Коллеги открыли сбор средств для помощи Юлии. Сделать это можно по ссылке.

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