СМИ: В Судане идет зачистка вагнеровцев 6 6.11.2023, 20:45

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Вероятно, украинскими спецназовцами.

Издание Kyiv Post публикует два новых видео, на которых, как утверждается, украинские спецназовцы охотятся на боевиков террористической Группы Вагнера в Судане.

Источник в секторе безопасности и обороны Украины сообщил, что сейчас в этой африканской стране продолжается операция по «зачистке ЧВК «Вагнер», их местных террористов и сотрудников спецслужб РФ».

«На кадрах видна работа, вероятно, спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР)», – добавил источник СМИ.

Представитель ГУР Андрей Юсов ответил LIGA.net, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«В данной ситуации следует, возможно, упомянуть цитату генерал-лейтенанта Кирилла Буданова о том, что российские военные преступники и собственно их приспешники будут наказаны, где бы они ни находились и в какой точке мира ни были», – сказал он.

По соображениям безопасности сотрудник спецслужб отказался сообщить детали операции, отмечает Kyiv Post.

По словам источника, видео были сняты за последние две недели в одном из городов Судана, само издание пока независимо не проверило ни одно из видео.

Закрепленное в начале новости видео снято с дрона, зависающего на высоте 200-400 метров над землей, украинских спецназовцев на кадрах не видно, пишет СМИ.

Однако снято, как несколько мужчин, которые «выглядят как мишени», бегут по улицам густонаселенного города или поселка, сообщает Kyiv Post.

На видео есть несколько взрывов, издание пишет, что они могут быть от гранатомета или снарядов среднего калибра для гаубицы.

Более мощные взрывы вызывают вспышки огня. Не ясно, откуда ведется обстрел, некоторые из снарядов попадают в крыши зданий. Пострадавших от ударов не видно.

Еще одно видео, вероятно, было снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре: на нем небольшое подразделение бойцов окружает здание, а цели, вооруженные лица, в нем выделены на видео.

Как пишет Kyiv Post, на других кадрах один из атакующих использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания.

Далее кадры из инфракрасной камеры перемежаются с обычной, видна серия взрывов в зданиях, некоторые из лиц убегают изнутри, а другие ведут ответный огонь.

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