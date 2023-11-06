Канада передала Украине партию роботов для дистанционного разминирования 6.11.2023, 21:13

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Фотофакт.

Украинские спасатели получили очередную партию помощи от Канады. Речь идет о роботах для дистанционного разминирования территорий.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Очередная партия технической помощи поступила ГСЧС от правительства Канады — новые роботизированные комплексы DIGITAL VANGUARD-S, которые будут помогать украинским пиротехникам обезвреживать взрывоопасные боеприпасы в населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что роботизированные комплексы DIGITAL VANGUARD-S переданы пиротехническим подразделениям Николаевской, Запорожской областей и саперам Луганского гарнизона, которые сейчас работают в Херсонской области.

Также их получили Мобильный спасательный центр быстрого реагирования, Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины и 2-й Специальный центр быстрого реагирования ГСЧС.

DIGITAL VANGUARD-S имеет три установленные камеры, благодаря которым оператор следит за проведением манипуляций, получает в режиме реального времени четкое и качественное изображение места проведения работ.

Такие технологические возможности предоставляют ему возможность не подходить близко к взрывоопасным предметам. А благодаря небольшим габаритам и маневренности, роботы могут использоваться в труднодоступных местах.

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