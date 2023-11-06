Два белоруса-дальнобойщика погибли в ДТП 5 6.11.2023, 21:49

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Их фуры на латвийских номерах столкнулись в России.

В субботу, 4 ноября, два грузовика с латвийскими номерами столкнулись на трассе М-9 в Тверской области РФ. Водители погибли. Эту информацию LSM.lv подтвердили и в отраслевой ассоциации Latvijas auto. По ее данным, машинами, которые столкнулись в лоб, управляли граждане Беларуси из Витебска.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.

«Известно, что одна фура ехала на разгрузку, вторая была пуста. Это обе латвийские фирмы [владельцы]. Водителями были белорусы, работали на законных основаниях», — рассказал Александр Черкасов, член правления и исполнительный директор Латвийской ассоциации грузоперевозчиков Latvijas auto.

По его словам, одному водителю было 27 лет, другому — 45 лет. Оба были из одного города — Витебска.

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