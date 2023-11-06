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Зеленский сделал заявление о выборах

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  • 6.11.2023, 22:18
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Зеленский сделал заявление о выборах

Президент Украины записал видеообращение.

Все вбросы в украинское общество о выборах во время полномасштабной войны с Россией являются безответственными.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы в условиях во время войны и когда военные живут совсем другими эмоциями.

«И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно — как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов», - добавил Зеленский.

Отметим, что в Украине выборы президента запланированы на 2024 год. Они должны пройти в конце марта.

Но сейчас в Украине действует военное положение, которое ввели еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Согласно закону, во время военного положения проведения выборов запрещено.

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