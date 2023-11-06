Зеленский сделал заявление о выборах

Зеленский сделал заявление о выборах3
- 6.11.2023, 22:18
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Президент Украины записал видеообращение.
Все вбросы в украинское общество о выборах во время полномасштабной войны с Россией являются безответственными.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы в условиях во время войны и когда военные живут совсем другими эмоциями.
«И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно — как-то так… легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов», - добавил Зеленский.
Отметим, что в Украине выборы президента запланированы на 2024 год. Они должны пройти в конце марта.
Но сейчас в Украине действует военное положение, которое ввели еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Согласно закону, во время военного положения проведения выборов запрещено.