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Ученые назвали пять причин месячного отказа от алкоголя

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  • 6.11.2023, 22:30
  • 5,748
Ученые назвали пять причин месячного отказа от алкоголя

Какие изменения произойдут с организмом.

Отказ от алкоголя на 30 дней принесет пользу физическому и психологическому здоровью. Преимущества месячного воздержания от спиртного выяснили ученые. В частности, печень перестанет испытывать повышенную нагрузку и придет в норму. Также наладится сон, что важно в осенний период. Человеку будет легче подниматься по утрам, а уровень бодрости в течение дня повысится.

Кроме этого, исследователи выяснили, что отказ от алкоголя поможет снизить вес, улучшить пищеварение и работу головного мозга (у психики появится время на восстановление), передает Fox News.

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