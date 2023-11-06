Дуда выдвинул кандидата на пост премьера Польши 6.11.2023, 22:51

2,898

Матеуш Моравецкий

Президент Польши поручил Матеушу Моравецкому сформировать правительство.

Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать правительство.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение главы польского государства.

По его словам, спикером Сейма на первых заседаниях после парламентских выборов он назначил Марека Савицкого из Польской народной партии.

«Как «Право и справедливость», получившая лучший результат на выборах, так и представители «Гражданской коалиции», занявшей второе место, представили своих кандидатов на пост премьер-министра и выразили желание сформировать правительство», - уточнил Дуда.

Он рассказал, что в ходе консультаций обе партии выразили уверенность, что им удастся собрать коалицию в новом Сейме, которая необходима для поддержки кандидата.

«После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому… Я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство», - добавил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».