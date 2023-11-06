Зампредседателя Беларусской федерации футбола Базанова не пустили в Польшу
- 6.11.2023, 23:13
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Его визу аннулировали.
Как стало известно Tribuna.com заместителя председатель Беларусской федерации футбола Владимира Базанова, который ехал на матч женской сборной Беларуси против команды Словении, проходивший в Венгрии, не впустили в Польшу, а его визу аннулировали.
Отметим, что Базанов не мог отправиться вместе с женской национальной командой через страны Балтии так как с 20 ноября 2020 года находится в санкционных списках Литвы, Латвии и Эстонии.
Причины отказа в проезде на территорию Польши, а также аннулирования визы неизвестны.