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Зампредседателя Беларусской федерации футбола Базанова не пустили в Польшу

  • 6.11.2023, 23:13
  • 1,918
Зампредседателя Беларусской федерации футбола Базанова не пустили в Польшу
Владимир Базанов

Его визу аннулировали.

Как стало известно Tribuna.com заместителя председатель Беларусской федерации футбола Владимира Базанова, который ехал на матч женской сборной Беларуси против команды Словении, проходивший в Венгрии, не впустили в Польшу, а его визу аннулировали.

Отметим, что Базанов не мог отправиться вместе с женской национальной командой через страны Балтии так как с 20 ноября 2020 года находится в санкционных списках Литвы, Латвии и Эстонии.

Причины отказа в проезде на территорию Польши, а также аннулирования визы неизвестны.

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