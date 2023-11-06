Украинские воины освободили поселок, используя только дроны и артиллерию
- 6.11.2023, 23:54
Видео.
Секция FPV-дронов «Шкода» 108-й бригады территориальной обороны провела уникальную операцию. Они освободили поселок, используя только дроны и артиллерию. Оккупантов заставили отступить без использования штурмовых групп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупированный поселок вернули в «серую зону», вражеское подразделение – разбили. При этом потери с украинской стороны отсутствуют.
«Несколькими точными ударами fpv-дронов был поврежден личный состав врага, закреплявшийся в одном из поселков серой зоны. После этого жители болот продемонстрировали «жест доброй воли» (панически отступили) и снова получили несколько поражений. А изюминкой стал подбитый транспорт, который приехал за орками-неудачниками», - говорится в комментарии к видео 108-й бригады ТрО.