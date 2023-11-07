закрыть
7 ноября 2023, вторник, 2:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Словакии отказался от плана запрещать поставки оружия Украине

  • 7.11.2023, 2:34
Премьер Словакии отказался от плана запрещать поставки оружия Украине
Роберт Фицо

Тем самым он смягчил свое ключевое предвыборное обещание прекратить военную помощь Киеву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов от частных производителей. Тем самым он смягчил свое ключевое предвыборное обещание прекратить военную помощь Украине, отмечает Pravda.sk.

Фицо, грозивший перед сентябрьскими выборами, что «ни один снаряд» не прибудет в Украину из Словакии, заявил в понедельник, что предвыборное обещание относилось только к поставкам из арсенала словацкой армии.

«Если компания хочет производить и продавать оружие за границу, то мы ничего не имеем против», — сказал он журналистам после посещения штаб-квартиры Министерства обороны в столице Словакии Братиславе. Фицо также пообещал «сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане», в том числе в разминировании.

«Там огромное количество заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов», — отметил Фицо. Он добавил, что Словакия может предоставить медицинскую помощь или оказать содействие в восстановлении гражданских зданий.

После вторжения России в Украину Словакия передавала Киеву различную военную технику, в том числе списанные истребители МиГ-29 советской разработки, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana 2, которые являются флагманами словацкой оборонной промышленности. Фицо неоднократно критиковал предыдущее правительство за передачу Украине вооружения и утверждал, что, если бы его партия участвовала в новом кабинете министров, он не допустил бы экспорта ни одного патрона в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок