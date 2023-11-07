Премьер Словакии отказался от плана запрещать поставки оружия Украине 7.11.2023, 2:34

Роберт Фицо

Тем самым он смягчил свое ключевое предвыборное обещание прекратить военную помощь Киеву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов от частных производителей. Тем самым он смягчил свое ключевое предвыборное обещание прекратить военную помощь Украине, отмечает Pravda.sk.

Фицо, грозивший перед сентябрьскими выборами, что «ни один снаряд» не прибудет в Украину из Словакии, заявил в понедельник, что предвыборное обещание относилось только к поставкам из арсенала словацкой армии.

«Если компания хочет производить и продавать оружие за границу, то мы ничего не имеем против», — сказал он журналистам после посещения штаб-квартиры Министерства обороны в столице Словакии Братиславе. Фицо также пообещал «сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане», в том числе в разминировании.

«Там огромное количество заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов», — отметил Фицо. Он добавил, что Словакия может предоставить медицинскую помощь или оказать содействие в восстановлении гражданских зданий.

После вторжения России в Украину Словакия передавала Киеву различную военную технику, в том числе списанные истребители МиГ-29 советской разработки, а также восемь самоходных гаубиц Zuzana 2, которые являются флагманами словацкой оборонной промышленности. Фицо неоднократно критиковал предыдущее правительство за передачу Украине вооружения и утверждал, что, если бы его партия участвовала в новом кабинете министров, он не допустил бы экспорта ни одного патрона в Украину.

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