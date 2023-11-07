закрыть
7 ноября 2023, вторник, 1:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп отказался ехать в Украину по приглашению Зеленского

  • 7.11.2023, 1:07
Трамп отказался ехать в Украину по приглашению Зеленского

Из-за «конфликта интересов».

Бывший президент США Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, чтобы самостоятельно убедиться в невозможности «договориться» о скором завершении войны с Россией.

Такой комментарий Трамп предоставил американскому телеканалу Newsmax.

«Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов», – таков полный комментарий экс-президента США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок