Трамп отказался ехать в Украину по приглашению Зеленского 7.11.2023, 1:07

Из-за «конфликта интересов».

Бывший президент США Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, чтобы самостоятельно убедиться в невозможности «договориться» о скором завершении войны с Россией.

Такой комментарий Трамп предоставил американскому телеканалу Newsmax.

«Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов», – таков полный комментарий экс-президента США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».