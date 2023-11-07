Под Марьинкой ВСУ разбили российскую колонну 7.11.2023, 3:18

Пыталась штурмовать ночью в туман.

Украинские защитники отразили ночной штурм на позиции на Марьинском направлении. Видео поражения военной техники оккупантов опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада.

В пресс-службе бригады заявили, что российские оккупанты прибегают к «испытанию новых тактик».

«Так, на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников в ночное время под прикрытием тумана», – говорится в сообщении.

Украинская воздушная разведка вовремя обнаружила приближение вражеской колонны, по врагу было нанесено огневое поражение, в результате чего россияне потеряли четыре единицы техники и отступили.

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