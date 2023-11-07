Под Марьинкой ВСУ разбили российскую колонну
- 7.11.2023, 3:18
Пыталась штурмовать ночью в туман.
Украинские защитники отразили ночной штурм на позиции на Марьинском направлении. Видео поражения военной техники оккупантов опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада.
В пресс-службе бригады заявили, что российские оккупанты прибегают к «испытанию новых тактик».
«Так, на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников в ночное время под прикрытием тумана», – говорится в сообщении.
Украинская воздушная разведка вовремя обнаружила приближение вражеской колонны, по врагу было нанесено огневое поражение, в результате чего россияне потеряли четыре единицы техники и отступили.