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Взрывы на авиабазах «Саки» и «Бельбек»: дроны атаковали Севастополь

  • 7.11.2023, 8:07
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Взрывы на авиабазах «Саки» и «Бельбек»: дроны атаковали Севастополь

БПЛА нанесли удары сразу в нескольких районах Крымского полуострова.

Во временно захваченном Россией Крыму в ночь на вторник, 7 ноября, прогремели взрывы. В оккупационной администрации Севастополя заявили о якобы «атаке украинских БПЛА» на полуостров.

Взрывы раздавались в районе аэродрома «Бельбек», который для своих военных целей используют оккупанты. Он расположен рядом с Севастополем.

Также сообщается, что в районе 3:10 ночи было слышно несколько громких взрывов возле Сак и Новофедоровки. В этом районе тоже расположен военный аэродром.

Как написал «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, в городе якобы работала система ПВО оккупантов. По его словам, над акваторией «уже сбито 5 БПЛА».

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над акваторией уже сбито 5 БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», – заявил оккупант.

В то же время в Telegram-канале «Крымский ветер» сообщили, что взрывы также было слышно Бахчисарайском и Сакском районе. От громких звуков срабатывала сигнализация на автомобилях.

Также в сети писали про взрывы в Новофедоровке. Там расположен военный аэродром оккупационных российских войск «Саки». Оккупанты эту информацию пока не комментировали.

Позже Развожаев заявил, что в Севастополе обломки от одного из якобы сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Там начался небольшой пожар.

Позже минобороны РФ заявило о пресечении «попытки киевского режима совершить террористическую атаку» сразу 17-ю БПЛА по объектам на территории страны-агрессора. В российском ведомстве утверждают, что дежурными средствами ПВО они «уничтожили девять украинских беспилотников» и еще «восемь перехватили» над акваторией Черного моря и территорией временно оккупированного Крыма.

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