Соболенко потеряла первое место в рейтинге WTA

Соболенко потеряла первое место в рейтинге WTA4
- 7.11.2023, 8:20
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Ее сместила польская спортсменка Ига Свентек.
Беларусская теннисистка Арина Соболенко утратила статус первой ракетки мира. Ее сместила польская спортсменка Ига Свентек.
Соболенко уступила Свентек в полуфинале итогового турнира WTA. Чтобы выйти на первое место, польской теннисистке нужно было выиграть турнир, что она и сделала, обыграв в финале Джессику Пегулу 6:1, 6:0. В итоге Свентек набрала 9295 очков рейтинга, обойдя Соболенко, у которой сейчас 9050 очков.
Арина Соболенко возглавляла рейтинг WTA с 11 сентября. До этого первой ракеткой мира была Ига Свентек.