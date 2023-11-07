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Начштаба ЦАХАЛ: Израиль может добраться до любой точки Ближнего Востока

  • 7.11.2023, 8:39
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Начштаба ЦАХАЛ: Израиль может добраться до любой точки Ближнего Востока

Показано оружие, которое подтверждает это заявление.

В Армии обороны Израиля заявили, что продолжают наносить удары по террористам группировки ХАМАС в секторе Газа, однако отметили, что имеют возможность «действовать и в других регионах». Войска Израиля могут достать до любой точки Ближнего Востока.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви во время своего визита в парк современных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35I Военно-Воздушных Сил Израиля. Его слова процитировало издание The Times of Israel.

Он отметил, что эта авиабаза «знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока».

«Мы уже месяц находимся в состоянии войны, нанося мощные удары по ХАМАС, нанося удары по руководству ХАМАС, нанося удары по командирам, уничтожая инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа, но также мы постоянно готовы действовать в других областях», – сказал Халеви.

Руководитель израильского Генштаба рассказал солдатам, что недавно видел самолет F-35I, обеспечивающий воздушную поддержку войскам на расстоянии около 200 метров в секторе Газа.

«Мы никогда не делали ничего подобного. С очень тяжелыми боеприпасами очень хорошая связь между тем, что нужно сухопутным силам, и тем, что может дать самолет. Эта связь воздуха и земли вместе... мы всегда знали, что она сильна, теперь мы видим, что она намного сильнее, чем мы думали», – отметил военный.

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