ISW: Гиркин предрек поражение российской армии в начале 2024 года 4 7.11.2023, 8:45

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Диверсант озвучил сценарий зимней кампании.

В России опасаются, что к весне 2024 года их войска будут еще менее способны к наступательным операциям, чем сейчас, учитывая нынешний характер их усилий вдоль линии фронта. А дополнительная западная военная помощь позволит Украине прекратить позиционную войну и провести успешное контрнаступление в следующем году.

Такое мнение высказал заключенный в тюрьму российский террорист Игорь Гиркин, намекая, что стране-агрессору нужно открыто провести мобилизацию. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Днями жена бывшего главаря боевиков «ДНР» Мирослава Регинская опубликовала его рукописное письмо от 26 октября, в котором он реши подвести итоги фронтовой ситуации в Украине за месяц. В нем этот «военный эксперт» заявил, что ситуация для российских сил постепенно ухудшается, они демонстрируют растущую слабость по сравнению с возможностями Украины, несмотря на в целом «успешное отражение» контрнаступления ВСУ летом и осенью 2023 года.

Гиркин утверждал, что российские войска не только не смогли начать широкие наступательные операции в начале осеннего сезона, но и не смогли завершить даже ограниченные атаки для «достижения оперативно значимых целей» в районе Купянска, Лимана и Авдеевки. Также он посетовал, что ВС РФ не смогли продвинуться на Купянском направлении и сейчас погрязли в боях на дальних подступах к городу, а еще не смогли изменить ситуацию на Лиманском направлении.

По его мнению, тактические наступления оккупантов в районе Авдеевки привели к значительным потерям живой силы, продемонстрировали путинской армии «достичь превосходства» на очень узком участке фронта, несмотря на тщательную подготовку, хорошую координацию ударных сил, наличия средств для начального этапа наступления и обилие боеприпасов, «невиданное со времен штурма Бахмута».

Террорист предположил, что усилия России по отражению локализованных атак Украины через линию фронта и одновременные осенне-зимние наступательные операции, скорее всего, ослабят собственный наступательный и оборонительный потенциал к весне 2024 года. Поэтому им придется провести остаток осенне-зимней кампании на обороне, чтобы попытаться «устранить оперативные кризисы», одним из которых он назвал украинское присутствие на левобережье Херсонской области.

Гиркин заявил, что ВС РФ по-прежнему будут неспособны к каким-либо широким наступательным действиям, даже если Силы обороны Украины «не смогут выбить российские передовые подразделения, добиться прорыва в осенне-зимний сезон и будут истощены». При этом такой «позиционный сценарий», считает он, не гарантирован, ведь украинским силам может удастся сломить армию РФ, которая уже истощена месяцами боевых действий.

Он намекнул, что дополнительная военная помощь Запада Украине и отсутствие мобилизации в России могут позволить ВСУ прекратить позиционную войну и провести успешные наступательные операции в 2024 году. По его словам, украинские силы продолжают использовать западную технику для нападения на российский тыл и смогли уничтожить их базу на аэродроме во временно оккупированном Бердянске просто на фоне наступления ВС РФ в Авдеевке. Гиркин намекнул, что украинские войска будут продолжать опустошать российские тылы зимой, поскольку Кремль по-прежнему настаивает на ограниченных наступательных операциях. А как только Украина получит истребители F-16, она сможет получить локализованные преимущества на любом участке линии фронта.

Из тюрьмы Гиркин решил раздать Кремлю указания о том, как вести войну против Украины, которая, по его словам, имеет превосходство в живой силе над российскими войсками из-за отсутствия мобилизации в РФ. Хотя он признал, что власти вряд ли объявит мобилизацию до весны 2024 года из-за предстоящих президентских выборов. Да и минобороны РФ вряд ли примет на работу «сотни тысяч» новых военнослужащих-контрактников, поскольку страна исчерпала потенциал набора «мобиков»-добровольцев.

«Предположение Гиркина о том, что российские наступательные операции вредят перспективам будущих их операций, примечательно, поскольку им по-прежнему приходится отражать украинские атаки, одновременно пытаясь начать собственные. Время для нынешнего российского наступления вокруг Авдеевки также было несколько странным и неоптимальным, поскольку дождливая и грязная погода, как и ожидалось, препятствовала им. Но осенние и зимние погодные условия вряд ли помешают наступлению России или Украины в дальнейшем», – оценили в ISW высказывания террориста.

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