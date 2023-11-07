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«Дряхлый старик лежит в холодильнике»

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  • 7.11.2023, 8:53
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«Дряхлый старик лежит в холодильнике»

Информацию о смерти Путина распространяют заинтересованные «башни Кремля».

23 октября ряд СМИ подхватили информацию об остановке сердца у Путина. Впервые это сообщение появилось также в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР». Сообщалось, что Путин якобы «упал в спальне, судорожно выгибался на полу, закатив глаза». За время вторжения РФ в Украину различные гипотезы о болезни Путина обсуждались в десятках публикаций СМИ. Это может свидетельствовать о том, что Путин теряет контроль над ситуацией, ведь такой имидж ему не играет на руку.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал вице-президент аналитического центра «Политика», политолог Олег Лисный. Также он рассказал, кому выгодны слухи о смерти Путина.

«Здесь много целевых аудиторий, и одна из них озвучена была нашим ГУР, о том, что это внутри России нацелено для того, чтобы выявить якобы неугодных и таким образом их наказать. Потому что даже за лайки в России можно реальный срок получить. И также есть версия, что это проверяется, насколько накануне выборов появятся оппоненты. Но мне кажется, что и тот, и другой вариант сомнительны, потому что у Путина нет оппонентов и не может быть на нынешнем этапе. Поэтому про выборы мы вообще не должны говорить, в России выборы уже очень давно не проходят», — считает политолог.

Также он предположил, что это делают другие башни Кремля, без ведома Путина, и пытаются влиять на умы россиян, чтобы приучить к тому, что Путин смертен, что Путин уйдет, поэтому не нужно выходить на улицы.

«Эти все моменты смерти не делают его сильнее. О нем говорят, как о дряхлом старике, который периодически лежит в холодильнике, потом выходит или не выходит, у него якобы есть двойники. Это говорит о том, что царь ненастоящий. Нужно ли это Путину? Это риторический вопрос», — сказал гость эфира.

Лисный считает, что Путин постепенно теряет контроль. Поэтому возникают подобные ситуации и если так происходит в окружении, значит, погром в Дагестане — это только начало.

«Что бы могло произойти, когда Путин бы реально умер? Во-первых, мы об этом узнали бы от иностранных спецслужб, они все мониторят, и у них есть агентура очень близко возле Путина.

Если бы он реально умер, то было бы заметно, как перебирается власть. Они бы не оставляли его в холодильнике, они бы просто это сделали очень быстро, ведь очень много претендентов и нужно быстренько добежать первому до царского стула и сесть туда, а не играть долгие игры, пока тебя обойдет кто-то», — считает политолог.

В то же время он убежден, что смерть Путина не остановит войну в Украине.

«Это не поменяет РФ на нынешнем этапе, там пока что такие же, как он. Россией правит не Путин, а коллективный Путин. Поэтому мы не должны расслабляться ни в коем случае, потому что возникает такая иллюзия у некоторых, что вот он умрет, и все станет хорошо. Нет, надо бороться», — подытожил политолог.

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