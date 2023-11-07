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Экономист: Российские товары разгоняют инфляцию в Беларуси

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  • 7.11.2023, 9:10
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Экономист: Российские товары разгоняют инфляцию в Беларуси

Обещания властей начинают рассыпаться.

Министр финансов Юрий Селиверстов заявил на канале «Беларусь-1», что налоговый комитет Беларуси и России будет создан в ближайшее время. Экономист Виталий Олейник считает, что это может свидетельствовать о еще большем поглощении Минска Москвой. Об этом он рассказал в эфире «Белсата».

Экономист видит также целью создания общего налогового комитета попытку воспрепятствовать коммерческой деятельности, бизнесу, и их помощи популярным политическим течениям.

«Любой механизм, который контролируется государством, в данных обстоятельствах может использоваться не по прямому назначению».

Обещания же повысить в следующем году качество жизни белорусов Виталий Олейник называет манипуляцией и подчеркивает, что если собственноручно открыть проект бюджета, то эти обещания начинают рассыпаться:

«Что касается проекта бюджета Беларуси на 2024 год и якобы его традиционной вот такой социальной направленности, хочется сразу вспомнить слова одного печально известного деятеля Беларуси: «Я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией – ложь! Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим». И с этим трудно не согласиться».

Экономист, размышляя над заложенными суммами в бюджет следующего года, называет 2,8 млрд рублей на социальную помощь «издевательством» и напоминает о девальвации:

«Трудно не согласиться с председателем Банка развития Беларуси Егоровым, сказавшем, что давление на инфляцию следует ожидать именно из России, откуда сейчас идет такой разбалансированный импорт продуктов, который входит в потребительскую корзину белорусов».

Напоминает Виталий Олейник и о долгах страны, которые нужно будет выплачивать в следующем году. Не стоит, по словам экономиста, ожидать и сбалансирования экономики за счет оптимизации на рабочих местах, так как сокращения коснутся в первую очередь тех, кто действительно работает.

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