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Пескова поймали на «горячем»

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 7.11.2023, 9:19
  • 3,738
Пескова поймали на «горячем»

Официальный «голос Кремля» выдает желаемое за действительное.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверял 18 июня 2023 года, что «все меньше и меньше своего оружия Украина использует».

На самом деле вопрос интересный: какие собственные вооружения использует Украина? Читая, что пишет российская пресса, можно подумать, что у Украины всё оружие исключительно западного производства, т.к. сообщается, как правило, о поставках тех или иных систем.

Но это, конечно, не так. Например, есть в открытом доступе видео о применении украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».

Сегодня пришла интересная новость, о которой написал «Коммерсант».

Гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил, что концерн начал серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed 136. Это тот же тип, которые используется российской армией в Украине. Ничего удивительного в том, что стороны учатся друг у друга, нет.

Конечно, к заявлениям всех воюющих сторон всегда следует относиться с осторожностью. К тому же неясно, сколько производится, как используется. Но, исходя из общих соображений, можно сказать, что если Иран смог производить беспилотники такого типа, как Shahed 136, то и украинская оборонная промышленность вполне могла это сделать.

Но вот еще одна информация, которая не вписывается в заявление Пескова. Он как-то жёстко разграничил западные и украинские вооружения, но дело в том, что по ряду направлений сообщается о военно-технической кооперации. Куда отнести оружие, произведённое таким образом?

Тот же Герман Сметанин рассказал, что создаются более сложные и дорогостоящие дроны, и делается это «в кооперации с иностранными партнерами».

Впечатление, что и в отношении производства украинским ВПК систем собственных вооружений, пресс-секретарь Песков, официальный «голос Кремля», выдает желаемое за действительное.

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