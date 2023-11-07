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«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал вращать кольцо»

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  • 7.11.2023, 9:45
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«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал вращать кольцо»

МВД Украины опубликовало официальную версию гибели помощника Залужного.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в телеграм-канале написал, что трагедия в Чайках, где в своем доме погиб помощник главнокомандующего Украины Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, начинает обрастать различной информацией из «источников», поэтому он выступает с официальным сообщением.

По словам Клименко, у погибшего майора Честякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал вращать кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и вырвал кольцо, после чего произошел взрыв.

В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу, пишет Клименко.

Полицейские нашли коллегу, который сделал этот подарок. В его кабинете провели обыск и изъяли еще 2 аналогичные гранаты.

Напоминим, что вчера в своем доме под Киевом погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Честяков.

Изначально были сообщения, что трагедия произошла в результате неосторожного обращения с боеприпасом, но потом пошла информация, что это была диверсия — в подарках прислали гранату. Валерий Залужный подтвердил смерть своего помощника.

«Невыразимая боль и тяжелая утрата для Вооруженных сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Честяков.

В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…» — написал Залужный.

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