«Стоило переплатить ради того, чтобы побыть с семьей подольше» 7.11.2023, 10:28

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Как белорусы воссоединяются с родными в безвизовых странах.

Для многих белорусов, живущих в Польше, возвращаться в Беларусь небезопасно. А для их близких в Беларуси получить польские визы дорого и проблематично. Поэтому все больше семей воссоединяются в безвизовых странах. Как правило, это Грузия или Турция.

MOST поговорил с белорусом, который встретился с семьей на «нейтральной» территории, и посчитал сколько это стоит.

«Это казалось чем-то нереальным»

Владимир не виделся со своей семьей два года. Молодой человек жил в Варшаве, его брат — в Батуми, а мама осталась в Минске. В какой-то момент семья уже смирилась с мыслью, что увидеться не может. Но инициатором встречи стал брат.

— Естественно, самой удобной страной для встречи стала Грузия, потому что до нее можно добраться и из Беларуси, и из Польши. Большой вопрос: почему мы этого не сделали раньше? Нам понадобилось целое лето, чтобы поддаться уговорам брата и наконец собраться вместе.

До этой поездки Владимиру не приходилось летать на большие расстояния, поэтому волнение перед встречей с близкими сменилось страхом полета:

— Это был мой второй полет в жизни. Я старался думать о том, что скоро увижусь с семьей, но это казалось чем-то нереальным.

«Стоило переплатить ради того, чтобы побыть с семьей подольше»

Мама Владимира прилетела в Грузию на пару дней позже, и молодой человек вместе с братом поехали встречать ее в аэропорт:

— Это было немного странно. Обычно люди после долгой разлуки плачут или восторгаются. У нас же в семье принято скрывать эмоции — уже на автомате у меня сработало так, что я вижу маму и удерживаю кучу чувств, которые не могу обработать. Слезы на глазах стоят, но я не могу выразить их очень явно.

Владимир пробыл с семьей пять дней.

— Я не ощущал тех двух лет разлуки. Даже начинали раздражать те же вещи, которые бесили и при совместном проживании. Возможно, это был этап притирки, когда мне нужно было привыкнуть к тому, от чего я отвык.

Эта поездка стала первой, когда семья выбралась за границу вместе, чтобы провести отпуск.

— Когда я был совсем маленьким, мы ездили только на Нарочь. О заграничных курортах мы тогда и подумать не могли. Когда мы встретились в Грузии, кайфовали от происходящего, много гуляли и ни дня не сидели на месте.

В последние дни поездки Владимир ощутил грусть — проведенных вместе дней оказалось недостаточно.

— Стоило немного переплатить и побыть с семьей на пару дней больше. Я пожалел, что не спохватился раньше и не купил билеты на другие даты. Сейчас я понимаю, что не стоило жалеть денег и надо было перенести отлет.

Где встретиться с близкими, у которых нет виз

Самые популярные направления для встреч на «нейтральной» территории — Грузия и Турция. Мы подсчитали, во сколько может обойтись воссоединение с семьей на берегу Черного моря.

Если вы решили встретиться с семьей в Грузии, то из Польши дешевле всего будет прилетать в Кутаиси. Из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена цена билета для одного человека колеблется от 129 до 589 злотых. Беларусская «Белавиа» предлагает билеты от 500 до 1400 рублей.

Жилье в Кутаиси можно найти разное: есть и скромные варианты за 50 злотых в сутки. А вот коттедж с панорамными окнами в лесной глуши обойдется в 350 злотых.

В столицу Турции перелет обойдется дороже: с пересадкой заплатите около 700 злотых, а цена на прямой рейс может дойти и до 1300 злотых. Из Беларуси можно отыскать билет в эконом-класс за 760 рублей, а самые дорогие места стоят около 2,5 тыс. Нам удалось отыскать немного подозрительный, но дешевый вариант для ночлега за 40 злотых. А за 200–250 злотых можно будет снять квартиру-студию на сутки.

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