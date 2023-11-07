закрыть
7 ноября 2023, вторник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Стоило переплатить ради того, чтобы побыть с семьей подольше»

  • 7.11.2023, 10:28
  • 2,930
«Стоило переплатить ради того, чтобы побыть с семьей подольше»

Как белорусы воссоединяются с родными в безвизовых странах.

Для многих белорусов, живущих в Польше, возвращаться в Беларусь небезопасно. А для их близких в Беларуси получить польские визы дорого и проблематично. Поэтому все больше семей воссоединяются в безвизовых странах. Как правило, это Грузия или Турция.

MOST поговорил с белорусом, который встретился с семьей на «нейтральной» территории, и посчитал сколько это стоит.

«Это казалось чем-то нереальным»

Владимир не виделся со своей семьей два года. Молодой человек жил в Варшаве, его брат — в Батуми, а мама осталась в Минске. В какой-то момент семья уже смирилась с мыслью, что увидеться не может. Но инициатором встречи стал брат.

— Естественно, самой удобной страной для встречи стала Грузия, потому что до нее можно добраться и из Беларуси, и из Польши. Большой вопрос: почему мы этого не сделали раньше? Нам понадобилось целое лето, чтобы поддаться уговорам брата и наконец собраться вместе.

До этой поездки Владимиру не приходилось летать на большие расстояния, поэтому волнение перед встречей с близкими сменилось страхом полета:

— Это был мой второй полет в жизни. Я старался думать о том, что скоро увижусь с семьей, но это казалось чем-то нереальным.

«Стоило переплатить ради того, чтобы побыть с семьей подольше»

Мама Владимира прилетела в Грузию на пару дней позже, и молодой человек вместе с братом поехали встречать ее в аэропорт:

— Это было немного странно. Обычно люди после долгой разлуки плачут или восторгаются. У нас же в семье принято скрывать эмоции — уже на автомате у меня сработало так, что я вижу маму и удерживаю кучу чувств, которые не могу обработать. Слезы на глазах стоят, но я не могу выразить их очень явно.

Владимир пробыл с семьей пять дней.

— Я не ощущал тех двух лет разлуки. Даже начинали раздражать те же вещи, которые бесили и при совместном проживании. Возможно, это был этап притирки, когда мне нужно было привыкнуть к тому, от чего я отвык.

Эта поездка стала первой, когда семья выбралась за границу вместе, чтобы провести отпуск.

— Когда я был совсем маленьким, мы ездили только на Нарочь. О заграничных курортах мы тогда и подумать не могли. Когда мы встретились в Грузии, кайфовали от происходящего, много гуляли и ни дня не сидели на месте.

В последние дни поездки Владимир ощутил грусть — проведенных вместе дней оказалось недостаточно.

— Стоило немного переплатить и побыть с семьей на пару дней больше. Я пожалел, что не спохватился раньше и не купил билеты на другие даты. Сейчас я понимаю, что не стоило жалеть денег и надо было перенести отлет.

Где встретиться с близкими, у которых нет виз

Самые популярные направления для встреч на «нейтральной» территории — Грузия и Турция. Мы подсчитали, во сколько может обойтись воссоединение с семьей на берегу Черного моря.

Если вы решили встретиться с семьей в Грузии, то из Польши дешевле всего будет прилетать в Кутаиси. Из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена цена билета для одного человека колеблется от 129 до 589 злотых. Беларусская «Белавиа» предлагает билеты от 500 до 1400 рублей.

Жилье в Кутаиси можно найти разное: есть и скромные варианты за 50 злотых в сутки. А вот коттедж с панорамными окнами в лесной глуши обойдется в 350 злотых.

В столицу Турции перелет обойдется дороже: с пересадкой заплатите около 700 злотых, а цена на прямой рейс может дойти и до 1300 злотых. Из Беларуси можно отыскать билет в эконом-класс за 760 рублей, а самые дорогие места стоят около 2,5 тыс. Нам удалось отыскать немного подозрительный, но дешевый вариант для ночлега за 40 злотых. А за 200–250 злотых можно будет снять квартиру-студию на сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок