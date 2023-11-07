ВСУ перебросили на левый берег Днепра тяжелую бронетехнику «Буцефал» 7.11.2023, 10:35

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У оккупантов в Херсонской области началась паника.

В Сети появились кадры, на которых можно увидеть переброску ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области БТР-4е «Буцефал».

Самое интересное, что кадры выложили Z-каналы, так как в Генштабе Украины пока официально не подтвердили подлинность самого снимка или информацию о переброске бронетехники на левый берег, пишет dialog.ua.

Более того, российские военкоры утверждают, что фото с «Буцефалом» датируется от 5 ноября. Сама же переправа произошла в районе Крынки.

Z-военкоры снова бьют в набат, так как ВСУ начали перебрасывать бронетехнику, что должно еще больше заставить командование ВС РФ реально посмотреть на вещи, которые «творятся» на этом участке фронта.

Z-паблик «Два майора» пишет, что армия РФ, находящаяся на этом участке фронта, вооружена только стрелковым оружием и ничего не может поделать с бронетехникой ВСУ.

Z-военкор Романов пишет, что 6 ноября украинский десант в количестве 40 человек высадился на юге Крынок и закрепился в лесу.

Вражеская авиация даже сбросила в тот район до 10 ФАБов, однако результат оказался нулевым.

Более того, Романов утверждает, что якобы БТР-4е «Буцефал» был подбит вчера в ходе боя с ВСУ.

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