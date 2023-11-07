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«Остался лишь белобрысый мальчик по кличке «Шаман» и фальцетный визг «Я русский!»

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  • Андрей Окунь
  • 7.11.2023, 10:43
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«Остался лишь белобрысый мальчик по кличке «Шаман» и фальцетный визг «Я русский!»
Андрей Окунь

Россия упростилась до размера муравья.

Идеологический тупик путинского режима перестает быть похожим на тупик, а все больше напоминает, скорее, гнилостное болото, которое воняет и отравляет все вокруг. Тупик подразумевает пусть и безуспешные, но попытки движения вперед. А тут мы наблюдаем развращение любой даже самой маломальски стоящей идеи.

Все, что может предложить действующая власть россиянам — белобрысый мальчик по кличке «Шаман», нажимающий красную кнопку в черном чемоданчике под визгливый выкрик: «Я русский!» Образ простой и понятный, и от этого еще более отвратительный.

Ничего так сильно не оскорбляет русский народ, как этот поверхностный и примитивный тезис: «Всех взорвем ядеркой!» — и фальцетный визг, и залпы фейерверков в небо. А ведь раньше власти пытались говорить с людьми на языке совсем другой идеологии.

Да, она тоже была неидеальная, но тогда русским хотя бы говорили, что они защитники мира, хранители благополучия, что подразумевает и совсем другой уровень ответственности. Отсюда и дружба народов, и строки «Против беды, против войны встанем за наших мальчишек» в песне «Пусть всегда будет солнце», впервые исполненной в 1962 году.

Теперь идеология упростилась до размера муравьиной ж**ы. Хотя чего еще можно ждать от бандитской скотины? Только того, что она будет оскотинивать всех вокруг себя, не придумывать же ей лекарство от рака, ей-богу. Вот мы и наблюдаем, как настойчиво рекламируется идея личного несчастья, компенсируемого иллюзией превосходства за счет грубой силы и животной агрессии.

Андрей Окунь, t.me

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