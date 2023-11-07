закрыть
7 ноября 2023, вторник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске устанавливают памятник, не имеющий отношения к белорусской истории

26
  • 7.11.2023, 10:51
  • 7,446
В Минске устанавливают памятник, не имеющий отношения к белорусской истории

О нем ранее заявлял Грызлов.

Памятник Александру Невскому устанавливают в Минске на пересечении Старовиленского тракта и Нововиленской улицы около посольства России.

Фотография процесса установки появилась в российских пропагандистских пабликах, пишет zerkalo.io.

Ровно через неделю 14 ноября исполняется 760 лет со дня смерти российского князя Александра Невского. По всей видимости, открытие памятника будет приурочено к этой дате.

О том, что в Минске установят памятник российскому князю, в прошлом году заявлял посол России в Беларуси Борис Грызлов на встрече с патриархом Кириллом.

В августе нынешнего года Грызлов говорил, что уже началась заливка пъедестала, а высота скульптуры вместе с ним составит 11,5 метра. Он отмечал, что место для размещения памятника было выбрано Мингорисполкомом.

— Скульптор — белорус, отливка будет тоже в Беларуси, но основная часть инвестиций [в проект создания памятника] - со стороны России, — добавил Грызлов.

Это не первый памятник Невскому в Беларуси. Подобный есть и в Витебске.

Между тем, Александр Невский был Новгородским князем, великим князем Киевским, а потом и Владимирским. Известный полководец XIII века, он выиграл Ледовое побоище на Чудском озере, а также Невскую битву. Сторонники «русского мира» считают Невского знаковой фигурой. Между тем, к Беларуси российский князь имеет лишь опосредованное отношение — его женой была полоцкая княжна Александра Брячиславовна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок