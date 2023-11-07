В Минске устанавливают памятник, не имеющий отношения к белорусской истории 26 7.11.2023, 10:51

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О нем ранее заявлял Грызлов.

Памятник Александру Невскому устанавливают в Минске на пересечении Старовиленского тракта и Нововиленской улицы около посольства России.

Фотография процесса установки появилась в российских пропагандистских пабликах, пишет zerkalo.io.

Ровно через неделю 14 ноября исполняется 760 лет со дня смерти российского князя Александра Невского. По всей видимости, открытие памятника будет приурочено к этой дате.

О том, что в Минске установят памятник российскому князю, в прошлом году заявлял посол России в Беларуси Борис Грызлов на встрече с патриархом Кириллом.

В августе нынешнего года Грызлов говорил, что уже началась заливка пъедестала, а высота скульптуры вместе с ним составит 11,5 метра. Он отмечал, что место для размещения памятника было выбрано Мингорисполкомом.

— Скульптор — белорус, отливка будет тоже в Беларуси, но основная часть инвестиций [в проект создания памятника] - со стороны России, — добавил Грызлов.

Это не первый памятник Невскому в Беларуси. Подобный есть и в Витебске.

Между тем, Александр Невский был Новгородским князем, великим князем Киевским, а потом и Владимирским. Известный полководец XIII века, он выиграл Ледовое побоище на Чудском озере, а также Невскую битву. Сторонники «русского мира» считают Невского знаковой фигурой. Между тем, к Беларуси российский князь имеет лишь опосредованное отношение — его женой была полоцкая княжна Александра Брячиславовна.

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