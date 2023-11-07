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ВСУ ликвидировали командира артиллерийского полка РФ, «отличившегося» в Абхазии

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  • 7.11.2023, 10:57
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ВСУ ликвидировали командира артиллерийского полка РФ, «отличившегося» в Абхазии

Оккупант был известен на Северном Кавказе.

Защитники Украины во время боев с врагом ликвидировали российского полковника Алексея Коблова. Он ранее был «миротворцем» в Абхазии, а также командовал 1065-м артиллерийским полком оккупантов, который «отличился» на Донбассе.

Потерю подтвердили сами россияне. На родине в стране-агрессоре захватчика уже и похоронили, сообщает obozrevatel.com.

Согласно некрологу, 51-летний Алексей Коблов – уроженец российского города Ливны (Орловская обл.). Серебряный медалист местной школы окончил высшее военное артиллерийское командное училище и полностью посвятил себя армии страны-агрессора.

Россиянин был «миротворцем» в Абхазии, а также участвовал в террористических операциях РФ на Северном Кавказе.

Орденов и медалек за эти «заслуги» захватчику оказалось мало, и он отправился еще и на путинскую войну против Украины.

Россияне говорят, что в 2011-2016 годад Коблов командовал 1065-м артиллерийским полком 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Очевидно, что под его руководством наемники этого полка из Костромы воевали против ВСУ еще во время войны на Донбассе.

Неизвестно, в каком статусе оккупант командовал российскими вояками во время полномасштабного вторжения, но его ликвидация произошла 1 ноября. По данным из открытых источников, на украинской земле также «демилитаризировался» ряд ефрейторов, сержантов и майоров полка этого военного преступника, ныне покоящегося на кладбище в Костроме.

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