В Минске продают интересные квартиры в «почти элитной» многоэтажке 1 7.11.2023, 11:20

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Необычный дом находится рядом с двумя станциями метро.

Этот необычный дом с интересным фасадом (кажется, тут использовали все типы покрытий) появился на улице Могилевской в Минске в 2004 году. Многоэтажка построена по индивидуальному проекту, разработанному архитектором Александром Тельцовым из «Минскгражданпроекта». Дом получил статус «повышенной комфортности», а также подземный паркинг, видеонаблюдение ижильцов, пишет realt.by.

Располагается интересный дом на улице Могилевской, 18. Это − почти самый центр Минска. В шаговой доступности от многоэтажки находятся сразу две станции метро: «Институт Культуры» (400 метров до входа) и «Площадь Ленина» (480 метров до входа).

Несмотря на разнообразие фасадов (по которым не сразу и поймешь, из чего собственно сделан дом), это — кирпичное здание. Этажность у дома переменная — от 6 до 9 этажей.

Вот как дом представлен на сайте «Минскгражданпроекта»: «Переменная этажность позволила создать динамичный силуэт переднего плана, подчеркивающий высотные соотношения фоновых домов. Основной объем составлен из трех крупных 5-этажных блоков, разделенных сплошным остеклением лоджий. Материальность прямоугольной формы подчеркнута облицовкой бетонными камнями различной фактуры, серого и синего цветов. В здании сформированы три пространственных слоя фасадов».

Застройщиком дома, который возвели в самом начале нулевых, была компания «ТопЗапЭлектро» (ликвидирована в 2021 году), а заказчиком — ОАО «Белбуд».

Кирпичный дом повышенной комфортности мог похвастаться всеми доступными на тот момент элитными опциями − подземным паркингом, собственной стоянкой со шлагбаумом, встроенными коммерческими помещениями.

Отдельно стоит сказать про удачное месторасположение дома. Помимо станций метро, совсем рядом находится новый торговый центр «Минск Сити Молл», а неподалеку от многоквартирника можно найти 3 детских сада, школу и гимназию.

Сейчас в доме продаются две квартиры — обе трехкомнатные.

Одна квартира расположена на втором из восьми этажей. Ее общая площадь — 103 квадратных метра. Квартира состоит из кухни, просторной гостиной (28 метров) и двух изолированных комнат. Также в трешке есть два санузла, две гардеробные, большой встроенный шкаф в прихожей, застекленные лоджия и балкон.

Квартира с дизайнерским ремонтом полностью готова к проживанию. Она продается с мебелью и частично с техникой.

Покрытие стен в квартире − декоративная штукатурка. На полу паркетная доска и дизайнерская плитка импортного производства. На кухне и в ванной комнате полы с подогревом. С безопасностью в трешке тоже все в порядке − по квартире разведена сигнализация, на входе установлена металлическая дверь. Стоимость квартиры − 170 тысяч долларов (1578 долларов — за метр).

Еще одна 3-х комнатная квартира, которая сейчас продается, расположена на первом этаже. Кстати, на окнах тут установлены роллеты.

Площадь этой трешки — 102 квадратных метра. Квартира состоит из кухни, гостиной, двух спален и двух санузлов.

В объявлении сообщается, что высота потолков в помещении составляет 3 метра. Квартира очень теплая и продается со всей мебелью. На полу в жилых комнатах уложен экологически чистый и комфортный материал — пробка.

В цену жилья включено машиноместо на подземной стоянке. Стоимость — 189 тысяч долларов (1837 долларов — за метр).

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