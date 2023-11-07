В YouTube появилась новая загадочная кнопка 1 7.11.2023, 11:28

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Для чего она нужна?

Видеоплатформа YouTube начала тестировать новую функцию среди своих пользователей. Это необычная опция – она предлагает зрителю открыть для себя мир новых видео.

Фича получила название Play Something («Воспроизвести что-то») – соответствующая кнопка появилась в мобильном приложении. По нажатию на нее запускается воспроизведение случайных видеороликов, пишет издание Android Police.

Впрочем, о полном «рандоме» все же речи не идет. Алгоритмы сервиса подбирают видеоролики, основываясь на истории просмотра пользователя, его «лайках» и подписках. Такая кнопка может пригодиться, если вы устали смотреть одно и то же.

Дополнительные функции новой кнопки пока неизвестны, но у многих она уже появилась. При этом сама команда разработчиков YouTube официально о ней не объявляла.

Ранее на YouTube появилась еще одна полезная функция – она кратко пересказывает видео еще до просмотра. По задумке, это должно помочь быстрее находить полезные видео. А еще раньше на платформе заработала функция автоматического дубляжа на разные языки.

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