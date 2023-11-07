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Протоколы дагестанских мудрецов

  • Виталий Портников
  • 7.11.2023, 11:38
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Протоколы дагестанских мудрецов

Кремль понимает, что потери Северного Кавказа не избежать.

«Протоколы сионских мудрецов», эта «библия» мирового антисемитизма, как известно, были заказаны русской охранкой, написаны и впервые опубликованы на русском языке, но затем использованы в качестве подлинного, а не сфальсифицированного документа антисемитами всего «цивилизованного» мира. Их издание спонсировал сам Генрих Форд, ссылаясь на них в респектабельной The Times и в нацистской Völkischer Beobachter. Интересно, что в самой Российской империи «протоколы» с их сложной теорией захвата мира кагалом мятежников оказались не очень нужными: царскому правительству было достаточно организовывать процессы над участниками «ритуальных убийств», а не рассказывать неграмотному населению о загадочных заговорах. «Протоколы» были рассчитаны, прежде всего, на Европу, и здесь их авторы не просчитались – эта работа охранного отделения переживет саму империю и станет одной из важных предпосылок для оформления идеологии национал-социализма.

Антисемитские взрывы в Дагестане и других республиках Северного Кавказа также рассчитаны, прежде всего, на другой мир – только теперь не на христианский, а на мусульманский. Пусть сам Путин и обвиняет в организации штурма аэропорта в Махачкале Украину и США, но на самом деле «глобальный Юг» может убедиться, что Россия, как всегда, в авангарде событий и именно на ее территории, как когда-то в Рейхе, появляются объявления с надписью «Евреям Вход запрещен». Реакция российских властей на целый захват аэропорта – подумать только! – да еще и на Северном Кавказе является дополнительным доказательством того, что погром был тщательно подготовленной спецоперацией. Журналисты The New York Times провели специальное расследование, продемонстрировавшее, что российские силовики заранее знали о предстоящих акциях, а дагестанские (якобы) телеграмм-каналы сообщали об их подготовке задолго до начала протестов. И даже слухи о выдуманных «израильских беженцах» начали распространяться за две недели до беспорядков. Но, как видим, никто даже не попытался предупредить поиск евреев в отелях или штурм аэропорта. Хотя если вы попытаетесь выйти на антивоенный пикет в Махачкале или Нальчике, то встретитесь с ФСБ еще до того, как покинете дом.

То, что Россия Путина сейчас провоцирует на Северном Кавказе, Россия царей и Сталина пыталась спровоцировать по всей территории империи. Это и есть перенаправление народного гнева и отчаяния, унижения и бесперспективности, чувство бесполезно прожитой жизни в антисемитизм. И это действительно сказывается – погромами, бытовой ненавистью, дискриминацией и, наконец, уничтожением репутации «неблагонадежных» народов. России прошлого было желательно, чтобы «народами-антисемитами» считали поляков или украинцев, потому что она готовилась к цивилизационному столкновению с ними и желала, чтобы эта борьба выглядела как столкновение порядка с анархией и цивилизации с варварством – ну а то, что главной движущей силой погромов в «нерусских губерниях» выступал Союз русского народа, как-то оставалось за скобками такой борьбы. Теперь Россия Путина понимает, что новой борьбы с народами Северного Кавказа ей также не избежать, и кроме того, что создает свой положительный образ для мира, который в Москве все равно считают «миром варваров» и «чурок», готовится к новому столкновению цивилизации с варварством, – а то, что организаторы погромов родом из ФСБ, никого не должно смущать.

Когда после штурма аэропорта в Дагестане я сказал отцу, что Путин возвращает Россию даже не в Советский Союз, а в последние времена империи – потому что я не мог себе представить надписи «Евреям вход воспрещен» в СССР, отец ответил, что мы с ним жили в разных Советских Союзах. В «его» Советском Союзе времен пожилого Сталина он боялся идти из школы домой, когда радиостанции вопили о «врачах-убийцах» с еврейскими фамилиями.

И я подумал, что в рождении евреем есть свое грустное счастье. Ты не прилагаешь никаких усилий, чтобы сразу родиться термометром и по отношению к себе осознать состояние, в котором находится общество. И когда ты осознаешь, что за погромными настроениями стоит не кучка маргиналов, а целое государство, одновременно рассказывающее о своей «борьбе с нацистами», ты можешь сразу осознать, какими метастазами сплошной ненависти поражены все ткани такой страны. И пусть я не могу измерить температуру Путина, о вечных болезнях которого годами пишут специально созданные для этого медиа, но температуру России, температуру ее нравственной агонии я могу измерить с безупречной точностью. И да, с этой белой горячкой можно жить, жить долго, жить в заплеванной подворотне с ненавистью ко всему вокруг. Именно поэтому от этого больного соседа так важно забаррикадироваться, изолироваться, отгородиться забором до неба – если уж нет возможности изолировать его самого.

Виталий Портников, Zbruc

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