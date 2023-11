В Беларуси нашли «реликтового» айтишника 7.11.2023, 11:45

Почему он до сих пор еще ИП?

Кажется, действующих айтишников-ИП в Беларуси почти не осталось, пишет devby.io.

Журналисты хотели узнать, что держит айтишников в статусе ИП, почему они не перешли на НПД, как им текущие налоговые условия (УСН больше нет, только общий порядок налогообложения по ставке 20%), а также перспектива платить 30% после превышения годового лимита в 500 тыс. BYN с последующим закрытием?

Но один айтишник из Минска все же отозвался. Он не просто сохранил за собой статус ИП, но и собрал команду для нового бизнес-проекта. Правда в ходе общения выяснилось, что ИП было не было осознанным выбором формы бизнеса — программист просто воспользовался уже имевшейся юридической возможностью, чтобы нанять людей (на НПД это невозможно).

Вот что он рассказал.

— Я айтишник-ИП в РБ. В этом году я собирал и оформлял команду для работы по созданию чат-ботов и автоматизации бизнеса. Сотрудников пока двое, плачу им зарплаты и налоги из собственного кармана (работаю параллельно в найме). Заказы пока активно не искал, но в следующем году обязательно буду (для начала — на внутреннем рынке) и полностью уйду в ИП. Буду платить 20%, пока не доберусь до лимита.

Это выгодно?

Собеседник также добавил, что ИП открыл еще в 2015 году, когда выполнял иностранный заказ, «всегда был на упрощенке, но с 2024 года, видимо, придется переходить на общий порядок».

Когда мы уточнили, что УСН ушла в небытие с 1 января 2023 года, айтишник не стал спорить и допустил, что ошибся, так как доходов как ИП давно не получает. Источник поступлений — работа в ИТ-компании. Что до выросших налоговых ставок для ИП, то это пока не главное.

— Насколько комфортна эта форма [ведения бизнеса], покажет время, когда пойдут (или нет) клиенты. Моя цель — не просто заработать на хлеб с маслом (денег мне хватало и в найме), она перекрывает любые налоги. Цель — to make the world a better place:-)

Бизнес перспективен в Беларуси?

— Перспективность ниши — это пока гипотеза, но стоит заметить, что под ботами мы понимаем не только чат-боты, а любую автоматизацию бизнес-процессов, замену реальных сотрудников цифровыми. Поэтому есть предположение, что многим бизнесам абсолютно разной направленности может быть интересно сокращение издержек на штат сотрудников.

Есть ли план перейти порог в 500 тыс. BYN? И что тогда?

— Пока нет конкретного плана. Но если повезет и план начнет вырисовываться, то, возможно, надо будет заранее переоформиться в ООО.

Если понадобится расширять штат сотрудников, то тоже придется в трансформироваться в организацию.

Рассуждаю как непрофессионал, но некоторые говорят, что вести ООО даже проще, нет? Кажется, можно заключать с сотрудниками не трудовые договоры, а договоры подряда. Наверняка есть какие-то нюансы. В общем, буду разбираться с вопросами по мере их появления.

