Украинская армия пошла в контратаку и отбросила россиян от Авдеевки 2 7.11.2023, 11:55

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Оккупанты отступили за железнодорожные пути возле Красногоровки.

Силы обороны Украины на днях осуществили контратаку на Авдеевском направлении и восстановили позиции возле села Красногоровка в нескольких километрах от города. Защитники заставили оккупантов отступить от части железнодорожного пути в этом районе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Там проанализировали данные украинских и российских источников.

Отмечается, что это событие на фронте произошло в пределах 3 и 5 ноября. Об отражении воинами ВСУ российских позиций в 6 км к северо-западу от Авдеевки указал и известный блогер из РФ.

Кроме этого, наемники так называемого добровольческого отряда БАРС-13, более известного как «Российский легион», также признались, что украинские силы успешно давят на армию РФ возле Степного в нескольких километрах от Красногоровки и здания ресторана «Царская охота» к югу от Авдеевки.

В понедельник, 6 ноября, оккупанты продолжили свои наступательные действия на запад и юго-запад от Донецка на Авдеевское направление.

По данным Генштаба ВСУ, атаки россиян возле городов Марьинка и Красногоровка (оба на юго-западной окраине Донецка), а также Новомихайловки были неудачными.

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